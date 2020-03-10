Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Инженерный подвиг, опередивший время

 К юбилею Победы.

В 1942 года советские энергетики совершили инженерный и трудовой подвиг.

Многие сегодня помнят о «дороге жизни» - транспортной артерии, на протяжении почти двух лет связывавшей осаждённый нацистами Ленинград через Ладожское озеро со страной. Однако мало кому известно, что на дне была создана не менее важная инфраструктура. Настоящие нити жизни.

Летом-осенью 1942 года советские энергетики совершили инженерный и трудовой подвиг. В беспрецедентные для того времени сроки был разработан и реализован уникальный по масштабам проект - от Волховской ГЭС до осаждённого города были проложены электрические кабели, позволившие почти в пять раз увеличить объемы энергомощностей, поступавших в блокадный Ленинград. 

104 километра сетей были протянуты по болотам и лесам всего за 48 дней, 23 километра (!) провода пролегли по дну Ладожского озера. 

Это дало возможность не только восполнить дефицит электроэнергии и тепла у населения, но и обеспечить бесперебойную работу фабрик и заводов, выпускавших боеприпасы для оборонных нужд. 

Подробнее о том, как энергетики спасли сотни тысяч жизней в замерзавшем Ленинграде, - в совместном проекте «Россетей» и «Новых Известий»https://bit.ly/2VXe81G

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
10/03/2020
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Екатеринбурге ночью полыхал жилой барак
Сегодня ночью в Екатеринбурге на площади 250 квадратных метров повреждены перегородки первого и...
Жители кузбасского поселка жалуются на транспортные проблемы
Жители кузбасского поселка Керегеш и владельцы соседних дач испытывают трудности с въездом и...
В Новокузнецке потеплеет до +5°C
В ночь на четверг до -16°C. В дневные часы 12 марта до -1°C. Поднимется ветер с порывами до 11 м/с...
В Кемерове ночью загорелся легковой автомобиль
Сегодня, 9 марта, в 04:32 в Кемерове на проспекте Ленина загорелся легковой автомобиль. Информация...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus