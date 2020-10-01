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Инженеры-энергетики Сибири и Дальнего Востока обсуждают технические новинки в области электроэнергетики

Участники этого ежегодного мероприятия – руководители технических блоков филиалов из Красноярского, Забайкальского и Алтайского краев, Омской, Кемеровской областей, Республик Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва, представители отечественных компаний - производителей электротехнического оборудования.

Основной аспект встречи – развитие систем диагностики и мониторинга в электроэнергетике, применение цифровых решений.

В течение двух дней главные инженеры филиалов Россети Сибирь обсудят вопросы развития электросетевого комплекса, предложения по применению новых разработок в области энергоснабжения, эффективность новинок от крупнейших производителей электротехнической продукции и целесообразность их внедрения в компании, а также обсудят предварительные итоги ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг.

- Для достижения нашей главной цели – обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии – проводится целый комплекс мероприятий в филиалах Россети Сибирь, - говорит главный инженер ПАО «Россети Сибирь» Игорь Сорокин. - Это не только ремонты, реконструкция и модернизация сетевых объектов. Большое внимание мы уделяем диагностике оборудования, что позволяет значительно снизить количество нештатных ситуаций в электросетевом комплексе. Сейчас мы знакомимся с передовыми, сегодня уже чаще – цифровыми технологиями и новинками в области производства, делимся опытом использования тех или иных систем и проектов в наших филиалах. Такой диалог, безусловно, очень эффективен и имеет большое прикладное значение.

В качестве приглашённых гостей в заседании научно-технического совета участвовали представители компаний-производителей электротехнического оборудования: ООО «Димрус», АО «Интера», ООО «Ангстрем», ООО «ОбнинскЭнергоТех» и другие. Вниманию участников представлены передовые технологии, направленные на повышение эффективности мониторинга и диагностики электросетевого комплекса.

Экономика
kuzbassnews.ru
01/10/2020
Экономика
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