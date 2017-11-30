Ищи ПФР в Telegram

Фото, инфографика, информационные материалы по актуальным темам пенсионного законодательства, статистика, ответы на часто задаваемые вопросы граждан – таков контент недавно созданного канала ПФР в Telegram. Ресурс позволяет быстро обмениваться медиафайлами и сообщениями и получать информацию «из первых рук».

Нужно отметить, что Пенсионный фонд уже не первый год взаимодействует со своими подписчиками в социальных сетях. Страница ПФР в соцсети «ВКонтакте» насчитывает более 70 тысяч подписчиков, «Одноклассники» – 50 тысяч подписчиков. Страницы ПФР также есть в сети Facebook, на сервисе микроблогов Twitter, который читают порядка 7,7 тысяч пользователей. На этих ресурсах достоверная и актуальная информация ПФР публикуются ежедневно. Также ПФР имеет блог в LiveJournal, в котором размещает материалы об актуальных вопросах пенсионной системы, и видео-канал на Youtube, где размещаются информационные видеосообщения.

На некоторых ресурсах есть возможность обращаться к специалистам ПФР и получать разъяснения по интересующим вопросам. За прошедший год на страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 20 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.

Создание канала в мессенджере Telegram - следующий шаг Пенсионного фонда к расширению своей аудитории. Информация канала ПФР будет полезна молодому поколению и людям среднего возраста – всем, кто заботится о своем будущем.