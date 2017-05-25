«Искусству все возрасты покорны»

В школе искусств № 42 Калтанского городского округа состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании курсов «Открой в себе художника», «Основы живописи» и «Батик», а также была сформирована итоговая выставка работ, где слушатели представили результаты своего творчества за учебный год.

На выставке можно было увидеть работы, выполненные в различных техниках: акварель, пастель, гуашь, масляная и акриловая живопись, роспись по ткани. Выставка получилась яркой, интересной и запоминающейся и дала повод каждому задуматься о планах творческого развития на будущее.