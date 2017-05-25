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«Искусству все возрасты покорны»

В  школе искусств № 42 Калтанского городского округа состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании курсов «Открой в себе художника», «Основы живописи» и «Батик», а также была сформирована итоговая выставка работ, где слушатели представили результаты своего творчества за учебный год.

На выставке можно было увидеть работы, выполненные в различных техниках: акварель, пастель, гуашь, масляная и акриловая живопись, роспись по ткани. Выставка получилась яркой, интересной и запоминающейся и дала повод каждому задуматься о планах творческого развития на будущее.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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