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Использовать материнский капитал на оплату детсада можно сразу после получения сертификата

Использовать средства материнского (семейного) капитала (МСК) на оплату детского сада можно не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Сегодня такой возможностью воспользовались 10903 кузбасских семьи.

Если в семье сразу несколько малышей посещает детский сад или какие-либо образовательные учреждения, то средства МСК можно одновременно использовать на оплату дошкольного образования каждого из них. При этом организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами МСК удобнее всего с помощью личного кабинета на Портале Госуслуг или на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Для этого в разделе «Материнский семейный капитал (МСК)» нужно найти вкладку – «Подать заявление о распоряжении средствами МСК» и выбрать нужное направление расходования средств – расходы на образование ребенка.

При подаче заявления потребуется договор на оказание платных образовательных услуг. В документе указываются обязательства по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а также расчет размера платы.

Также сохраняется возможность лично подать заявление в клиентской службе ПФР по месту жительства (сейчас прием ведется только по предварительной записи).

Подробную информацию о размере маткапитала и о различных направлениях использования средств МСК можно найти на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.

Общество
kuzbassnews.ru
24/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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