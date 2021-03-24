Использовать материнский капитал на оплату детсада можно сразу после получения сертификата

Использовать средства материнского (семейного) капитала (МСК) на оплату детского сада можно не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Сегодня такой возможностью воспользовались 10903 кузбасских семьи.
Если в семье сразу несколько малышей посещает детский сад или какие-либо образовательные учреждения, то средства МСК можно одновременно использовать на оплату дошкольного образования каждого из них. При этом организация должна находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг.
Подать заявление на распоряжение средствами МСК удобнее всего с помощью личного кабинета на Портале Госуслуг или на сайте ПФР
При подаче заявления потребуется договор на оказание платных образовательных услуг. В документе указываются обязательства по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а также расчет размера платы.
Также сохраняется возможность лично подать заявление в клиентской службе ПФР по месту жительства (сейчас прием ведется только по предварительной записи).
Подробную информацию о размере маткапитала и о различных направлениях использования средств МСК можно найти на сайте ПФР:
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