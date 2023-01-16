Исправительная колония в Кузбассе до 30 марта 2023 года обязана устранить нарушения санитарного законодательства

Как пояснили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, речь идёт об отсутствии необходимого количества бесконтактных смесителей в таких находящихся на территории колонии помещениях, как «Больница № 2», «Медицинская часть № 16» и «Дом ребёнка». Ранее Мариинским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отсутствие бесконтактных смесителей было выявлено в процедурном и перевязочном кабинетах, в кабинете иммунопрофилактики, в клинико-диагностической лаборатории, а также в туберкулёзном отделении. Неоднократные представления прокурора руководством исправительной колонии оставались без исполнения, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием возложения обязанности на исправительное учреждение устранить нарушения санитарного законодательства…

Из материалов гражданского дела следует, что Мариинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в августе 2021 года и в марте 2022 года в Исправительной колонии № 35 проводилась проверка уголовно-исполнительного и санитарно-эпидемиологического законодательства в расположенных на территории колонии помещениях «Больница № 2», «Медицинская часть № 16» и «Дом ребёнка». В результате было выявлено отсутствие бесконтактных смесителей в процедурном и перевязочном кабинетах, в кабинете иммунопрофилактики, клинико-диагностической лаборатории, а также в туберкулёзном отделении. По выявленным нарушениям в адрес руководства колонии прокурором вносились представления, однако нарушения так и не были устранены.

В результате прокурор обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с требованиями обязать исправительное учреждение в срок до 30 декабря 2022 года организовать проведение мероприятий по оборудованию вышеуказанных помещений смесителями с бесконтактным управлением.

Несмотря на непризнание иска представителем колонии, суд удовлетворил заявленные требования, установив срок для устранения нарушений законодательства до 30 декабря 2022 года.

Но за месяц до установленного срока устранения нарушений представители колонии обратились в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда. Как выяснилось, в прошлом году в исправительное учреждение уже было поставлено и в настоящее время установлено 10 смесителей с бесконтактным управлением. Но выделенных бюджетных средств не хватило для полного устранения нарушений. Необходимо приобрести и установить ещё 8 таких смесителей, но лимиты бюджетных обязательств до учреждения ещё не доведены. Поэтому просили суд продлить срок исполнения решения суда до 30 июня 2023 года.

Рассмотрев заявление, суд согласился с тем, что исправительным учреждением предпринимаются реальные меры по исполнению решения суда, а также с тем, что у колонии имеются исключительные обстоятельства для предоставления рассрочки его исполнения.

Отсрочка исполнения решения суда была предоставлена, но суд удовлетворил заявленные требования частично, установив новый срок устранения нарушений санитарного законодательства до 30 марта 2023 года.

Определение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

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