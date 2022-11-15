Историческая суббота в кинозале «Кузбасскино», посвященная дню начала Нюрнбергского процесса

19 ноября в рамках проектов «Развивающая суббота кемеровского школьника» и «Образование через кинематограф», в Арт - зале пройдет тематический урок для школьников города Кемерово, посвященный Дню начала Нюрнбергского процесса.

Нюрнбергский процесс – международный военный трибунал над нацистскими преступниками, проходивший в городе Нюрнберг (Германия). Суд длился около 1 года – с 20.11.1945 г. по 1.10.1946 г. На «суде истории» были осуждены 24 человека, среди которых были известные немецкие политики, военные, активисты нацистской пропаганды, непосредственно принимавшие участие в преступлениях против всего человечества и мира.

Важное значение Нюрнбергского процесса заключается в том, что он предупреждает о неотвратимой ответственности тех, кто вынашивает планы мирового господства, развязывания новой мировой войны. Принципы, сформулированные Нюрнбергским трибуналом, остаются актуальными и в наши дни.

Урок завершится показом патриотического кинофильма из областного фильмофонда.

Подробная информация о мероприятиях по телефону: 36-43-69.