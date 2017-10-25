История одного перевоплощения

Сотрудники кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») регулярно проводят для детей уроки энергобезопасности, главным действующим лицом которых является корпоративная ростовая кукла.

Робот Вольтик в Кузбассе – персонаж популярный, по известности ничем не уступает артистам и героям любимых мультфильмов. Ребята всегда встречают улыбчивого робота бурными аплодисментами, по-дружески общаются с ним и делают веселые совместные селфи, чтобы поразить пользователей социальных сетей необычной фотографией.

Чаще всего в костюм робота облачаются сотрудники энергосетевой компании, но бывают и исключения из правил. Некоторые ребята так хотят «зарядить» зрителей эмоциями и примерить костюм ростовой куклы, что им просто невозможно отказать.

Миша Баранов (учащийся школы №20 г. Ленск-Кузнецкий) театральный кружок посещает с раннего детства. «Вжиться» в новую роль для него не проблема. Он с легкостью демонстрирует «механическую походку» и радостно сообщает: «Смотрите, у нас с Вольтиком даже размер ноги одинаковый!».

Поролоновый костюм ростовой куклы на юного актера садится как влитой!

«Здорово, здесь и видно все, и слышно, - рассуждает «новоявленный» Вольтик. – Только перчатки неудобные. Наверное, у всех роботов на руке по четыре пальца. Это ничего я быстро привыкну».

Перед началом урока энергетики, как настоящие режиссеры, дают актеру несколько важных советов. Вольтик – кукла жестовая, внутри костюма под толстым слоем мягкого поролона любое, даже громко произнесенное слово из уст Вольтика аудиторией слышится с трудом. Поэтому робот должен общаться с детьми с помощью энергичных жестов.

Михаил моментально входит в роль: приветливо машет рукой, показывает класс, обнимает ребят, а самое главное демонстрирует отличную физическую подготовку, делает зарядку и демонстративно стирает пот со лба. Ростовая кукла и вправду оживает буквально на глазах. Артистичный Вольтик даже перед камерой позирует как-то по-особенному. У ребят получаются динамичные селфи, одна фотография краше другой. Вольтик раздает расписание и каждому ученику «дает пять», мягко прикасаясь к ладошке.

После урока Миша снимает костюм и с удовольствием делится своими впечатлениями:

«Внутри мне было очень уютно. Поначалу костюм показался очень большим и тяжелым, но принарядившись, я будто полушубок надел. Да, в этом костюме точно не замерзнешь! И походка в нем получается неповоротливая, прямо как у робота. Каждое движение немного замедляется. А еще было интересно смотреть на ребят, у которых настроение поднимается от одного рукопожатия. Я почувствовал себя тумблером «хорошего настроения». Такую роль «без слов» я играл впервые, но эмоции просто зашкаливают. Вольтик поднял настроение не только ребятам, но и мне. Можно я тоже селфи сделаю?».