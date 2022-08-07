История одного шедевра в Виртуальном концертном зале: цифровой концерт «Море» Клода Дебюсси»

11 августа в 14:00 ч. в Виртуальном концертном зале Государственной научной библиотеки Кузбасса им.В.Д.Федорова состоится цифровой концерт «Море» Клода Дебюсси» из цикла Московской государственной академической филармонии «История одного шедевра».

Библиотека продолжает знакомить кемеровчан и гостей города с мировым музыкальным наследием. В этот раз концерт Виртуального концертного зала библиотеки посвящен творчеству французского композитора Клода Дебюсси - ведущего представителя музыкального импрессионизма.

В концерте участвуют: Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер - Илья Гайсин), Артём Варгафтик (автор цикла «История одного шедевра», ведущий).

В программе: Дебюсси К. «Море» - три симфонических эскиза, сюита «Детский уголок» в переложении для оркестра.

Начало концерта в 14:00 ч. Вход свободный.