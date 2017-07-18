Итальянская комедия в летнем кинотеатре под открытым небом «Кузбасскино»

Летний кинотеатр под открытым небом в Кузбасскино (пр. Советский 4) не изменяет своим традициям и в пятницу 21 июля в 21:00 ждет кемеровчан и гостей столицы.

Развлекательная программа, розыгрыши призов от наших партнеров, фотосессия и итальянская комедия "Уедем к чертовой бабушке" (12+).

Фильм является обладателем наград Международного Римского кинофестиваля, премии «лучший фильм» на ICFF Italian Contemporary Film Festival (2015), премии "CinéCiak d’Oro" (2015) за лучшую комедию года. Фильм о настоящей любви, которая может излечить любую рану. Вся глубина и красота настоящей Сицилии. Вы забудете обо всем и будете улыбаться все эти полтора часа!

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!