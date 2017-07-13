Итальянское кино в летнем кинотеатре под открытым небом «Кузбасскино»

В пятницу 14 июля летний кинотеатр под открытым небом в Кузбасскино (пр. Советский 4) предлагает своим гостям окунуться в невероятный мир Италии.
Развлекательная программа, розыгрыши призов от наших партнеров, бесплатная дегустация десертов от специального гостя «Подорожник», фотосессия и уникальный показ итальянского фильма "Жизнь на вулкане"(12+).
Италия – удивительная страна, в которой переплелись история и современность, различные эпохи и богатое культурное наследие, традиции и самобытность. Именно отношение к жизни и умение радоваться простым вещам можно считать главным отличием итальянцев. И главное — не спешить: каждый день удивительный и неповторимый, надо им успеть насладиться, пока не закончился.
Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.
Кинопоказы «Под открытым небом» проходят каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.
Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36-30-31, 36-44-10.
Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!
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