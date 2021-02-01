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Итальянского повара в Кузбассе научили готовить таёжные деликатесы

Федерико Арнальди – ведущий кулинарного тревел-шоу – побывал в Кемеровской области. В нашем регионе он снимал очередную серию программы «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!».

На юге региона поход чуть было не сорвался из-за погоды. Сначала -35 и сильный ветер шокировали путешественника при восхождении к Поклонному кресту в Шерегеше, затем сильнейшие снегопады преградили путь на гору Чёрный Салан неподалёку от Междуреченска. Тем не менее, съемка удалась. Гостю показали лучшие туристические достопримечательности Горной Шории и Кузнецкого Алатау, научили кататься на горных лыжах. Федерико освоил фрирайд, а кроме того, теперь он может управлять снегоходом.

На берегу Шаман-реки неподалеку от поселка Теба итальянского телеведущего научили готовить уху на костре. Настоящую, где кроме рыбы, запаха дыма и привкуса романтики ничего больше и не требуется. Ресторатор Сергей Гацук поделился излюбленным рецептом туристического десерта. Это мороженое из снега, диких ягод и кедровых орешков.

- Это потрясающе просто и вкусно, - рассказал Федерико Арнальди, - Дикие лакомства просто великолепны, а ведь я из Италии, где разбираются в хорошем мороженом! Этот рецепт очень похож на классический старинный способ делать сладости, который использовали ещё в Древнем Риме. А кедровые орешки делают блюдо очень полезным для здоровья. Даже в зимней тайге, посреди сугробов, которые выше человеческого роста, приятно побаловать себя такой вкуснятиной! Добираясь сюда, я буквально тонул в снегу, но тогда ещё не знал, что снег съедобный, если его правильно приготовить!

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
01/02/2021
Общество
Междуреченск
Новости Кузбасса

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