Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на территории Кемеровской области в области контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки за 1 полугодие 2020 года

За 1 полугодие 2020 года Управлением в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки проведено

23 плановые проверки в отношении учреждений здравоохранения и образования, и 1 мероприятие в качестве привлеченнных специалистов при проведении проверки зерна федерального интервенционного фонда.

Всего проинспектировано 6687,33 тн зерна и крупы, в том числе – 6685,0 т зерна федерального интервенционного фонда и 2,33 т крупы при закупках на государственные нужды. Выявлено 0,1004 т крупы, не соответствующей требованиям нормативных документов по показателям качества. Проведено 10 экспертиз, по результатам которых 0,061816 т крупы признаны некачественными и непригодными для использования на пищевые цели. Несоответствующие крупы были изъяты из оборота и утилизированы либо возвращены поставщику.

За отчетный период Управлением в ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено 26протоколов об административном правонарушениипо ст. 7.18 КоАП РФ. Основными нарушениями стали закупка круп без документов, подтверждающих безопасность и качество; закупка круп, несоответствующих требованиям нормативных документов по качеству и безопасности; хранение круп с истекшим сроком годности; хранение без маркировки.

Для устранения выявленных нарушений выдано 16 предписаний.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ в виде административных штрафов на сумму 12,0 тыс. рублей и 14 предупреждений.

Взыскано за отчетный период 16,0 тыс. рублей, в том числе 4 тыс. рублей из числа наложенных Управлением в 2019 году.