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Итоги конкурса «Спасибо интернету»: Кузбасс в десятке самых активных

Кемеровская область вошла в десятку наиболее активных регионов – участников 5-го конкурса «Спасибо интернету», организованного Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком». Представители серебряного возраста от Кузбасса подали 123 заявки по нескольким номинациям. Большинство участников делились в эссе своими интернет-достижениями, некоторые – опытом получения госуслуг или тем, как интернет помог в продвижении их общественной инициативы.

Результаты конкурса были озвучены во время ежегодной конференции «Неделя российского интернета» в Москве, где на торжественной церемонии награждали победителей. В состав жюри конкурса вошли представители Пенсионного фонда и компании «Ростелеком», а также Министерства социальной политики Нижегородской области, Ассоциации электронных коммуникаций и общественной организации «Центр интернет-технологий».

В 2019 году конкурс «Спасибо интернету» собрал более 4,5 тыс. заявок из 79 регионов страны. Примечательно, что 81% работ поступило от участников из малых и средних городов, а также сельских районов.

Средний возраст конкурсантов составил 63,5 года, девяти участникам исполнилось 90 лет, возраст самой старшей участницы – 95 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных компьютерных курсах, поступило 62,5% конкурсных работ, остальные заявки поданы теми, кто самостоятельно освоил навыки работы с компьютером, в том числе с помощью программы «Азбука интернета».

Подробнее о результатах конкурса «Спасибо интернету».

Общество
kuzbassnews.ru
17/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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