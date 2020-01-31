Новости Кузбасса

Около 4450 учащихся общеобразовательных школ и ссузов Кузбасса приняли участие в мероприятиях по повышению пенсионной грамотности в 2019 году. Это на 1125 человек больше, чем в предыдущем.

Встречи с молодежью с целью повышения пенсионной грамотности, которые около 10 лет Пенсионный фонд организует при поддержке муниципальных и региональных администраций, являются частью широкой информационно-разъяснительной работы ПФР.

В 2019 году специалисты территориальных органов ПФР с сентября по декабрь провели занятия в 94 школах и среднеспециальных учебных заведениях для 3 742 юношей и девушек. Еще почти 400 человек побывали на экскурсиях в «День пенсионной грамотности» в Управлениях Пенсионного фонда и клиентских службах в городах и районах области. Гостям показывали, как работает клиентская служба, знакомили с направлениями деятельности ПФР, архивными документами. Обязательной частью занятий и экскурсий было знакомство с сайтом для молодежи и учебником «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который гости могли взять с собой, как и другие информационные материалы: буклеты, лифлеты по пенсионной тематике.

Большая работа по разъяснению основ пенсионного законодательства была проведена в рамках сотрудничества с Региональным центром финансовой грамотности Кузбасса. Решая общую задачу повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса, сотрудники ПФР совместно с представителями кредитных организаций, Центрального банка, органов МВД, социальной защиты провели курсы занятий по своей тематике в профильных сменах для молодёжи. Их участниками стало более 350 человек.

Просветительская деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации нацелена на информационную помощь россиянам в освоении основ пенсионной, финансовой грамотности, разъяснение гражданам всех возрастов их пенсионных прав и возможностей получения социальной поддержки государства.