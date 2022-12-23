Итоги работы службы занятости населения подвели в Тяжинском округе

С начала года в центр занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей работы 1282 человека, из них трудоустроено 812 человек. Численность зарегистрированных безработных граждан на 12 декабря 2022 года составила 209 человек. Уровень безработицы составил 2,2 %.

Работодателями было заявлено 778 вакансий. В 2022 году проведено 6 ярмарок вакансий. В ярмарках приняли участие 6 работодателей, 75 граждан ищущих работу.

Организовано профессиональное обучение для 123 человек, в том числе для одного пенсионера, стремящегося возобновить трудовую деятельность и одной женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Обучение проходило по профессиям (специальностям, курсу обучения): специалист по управлению персоналом, машинист кочегар котельной, водитель автомобиля, управление государственными и муниципальными закупками, основы предпринимательства и другое.

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1298 граждан, по психологической поддержке – 248 человек. Услугой по социальной адаптации воспользовались 292 человека.

В 2022 году 163 гражданина получили государственную услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан. Центром занятости населения оказана финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей трем жителям округа, которые успешно ведут предпринимательскую деятельность. Направления – распиловка древесины, деятельность в области фотографии.

В отчетном периоде было заключено 33 договора с работодателями на общественные работы. Приняли участие в общественных работах 91 человек по профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля, повар, продавец продовольственных товаров, подсобный рабочий и др.

Во временных работах участвовали 18 граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Это граждане предпенсионного возраста, многодетные родители, инвалиды. Также временное трудоустройство было организовано для двух безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу в течение года с момента выдачи им документа об образовании.

Была организована стажировка для 3 выпускников образовательных организаций. В итоге безработные граждане трудоустроены по профессии: бухгалтер, водитель автомобиля, тракторист-машинист с/х производства.

Большое внимание было уделено временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Во временных работах приняли участие 206 подростков.

Оказано содействие в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости 8 безработным гражданам, трудоустроенным обработчиками рыбы и подсобными рабочими.