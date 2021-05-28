Итоги регионального конкурса декоративно – прикладного искусства «Волшебный мир кино - 2021»

1 июня в 14:00 состоится церемония награждения победителей и участников регионального конкурса ДПИ «Волшебный мир кино 2021» в современном рекреационном пространстве «Эвент парк», по адресу пр-т Советский, 4.

Прием заявок на Конкурс проводился с 5 марта по 30 апреля. Всего было представлено 87 заявок, до участия было допущено 83 работы.

20 мая был размещен список участников Конкурса на официальном сайте ГАУК «Кузбасскино» и в официальной группе в «ВКонтакте».

С 24 по 31 мая проходит интернет – голосование в официальной группе в «ВКонтакте» за «Приз зрительских симпатий», победителем будет считаться работа, набравшая наибольшее количество лайков.

27 мая состоялось закрытое заседание жюри Конкурса, в составе жюри присутствовали специалисты «Кузбасского центра искусств», «Центра народного творчества Кузбасса» и предстатель жюри генеральный директор ГАУК «Кузбасскино». На заседании были определены победители в трех возрастных категориях: младшая (0-7), средняя (8-15) и старшая (16+).

1 июня для победителей и участников пройдет экскурсия по областному Музею кино и открытие выставки работ участников конкурса «Волшебный мир кино 2021». Далее гостей ждет просмотр полнометражного мультфильма из областного фильмофонда ГАУК «Кузбасскино». (6+)