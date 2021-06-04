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Итоги регионального конкурса декоративно – прикладного искусства «Волшебный мир кино - 2021»

Прием заявок на Конкурс проводился с 5 марта по 30 апреля. Всего было представлено 87 заявок, до участия было допущено 83 работы.

20 мая был размещен список участников Конкурса на официальном сайте ГАУК «Кузбасскино» и в официальной группе в «ВКонтакте».

С 24 по 31 мая проходило интернет – голосование в официальной группе в «ВКонтакте» за «Приз зрительских симпатий», наибольшее количество лайков набрал участник -  Зинкевич Анна Сергеевна – 919 лайков.

27 мая состоялось закрытое заседание жюри Конкурса, в составе жюри присутствовали специалисты «Кузбасского центра искусств», «Центра народного творчества Кузбасса» и предстатель жюри генеральный директор ГАУК «Кузбасскино». На заседании были определены победители в трех возрастных категориях: 

 

Победители Конкурса в младшей категории (0 – 7 лет):

3 место – Тетюхин Кирилл Станиславович

2 место – Иванова София Александровна

1 место – Зенькова Амина Артёмовна

 

Победители Конкурса в средней категории (8-15 лет):

3 место – Крамрова Яна Николаевна

2 место – Жихарев Даниель Александрович

1 место – Михайлова Инна Алексеевна

 

 

Победители Конкурса в старшей категории (16+):

3 место – Боганчук Татьяна Васильевна

2 место – Шалева Вера Геннадьевна

1 место – Смирнова Маргарита Владимировна

Также члены жюри выбрали еще две работы – это спецприз Конкурса. Это Зинченко Александра Васильевна с работой «Макетирование «ГРЭС» и Чорич Тамара Борисовна с работой «Знатный купец».

Победители и участники конкурса посетили областной Музей кино, где состоялось открытие выставки работ участников конкурса «Волшебный мир кино 2021». Далее гости посмотрели полнометражный мультфильм из областного фильмофонда ГАУК «Кузбасскино». (6+)

Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях, по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.

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kuzbassnews.ru
04/06/2021
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