Иван Купала в летнем кинотеатре под открытым небом в Кузбасскино

Летний кинотеатр под открытым небом в Кузбасскино (пр. Советский 4) ждет гостей на развлекательную программу «Иван Купала» и эксклюзивный показ.
7 июля в 21.00 зрителей ожидают:
- веселые конкурсы, отличное настроение и заряд бодрости на все выходные;
- бесплатный попкорн;
- розыгрыши призов от наших партнеров;
- фотосессия (все фотографии можно будет найти на официальном сайте и на страничке в социальных сетях)
- эксклюзивный показ! Только у нас и только один раз!!! "Териберка.Live" (12+) – документальный рассказ о северном море и сильных духом людях!
Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.
Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.
Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по тел. 36-30-31, 36-44-10.
Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жители Центрального района Новокузнецка жалуются на неприятный запах, появившийся в ночь с 3 на 4...
|
По предварительным данным, в выходные вернется теплая летняя погода, однако дожди и грозы по-...
|
Нейрохирурги Кемеровской областной клинической больницы провели уникальную по своей сложности...
|
Отмечается, что на территории Кемеровской области возможны сильные дожди с грозами, а также...