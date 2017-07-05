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Иван Купала в летнем кинотеатре под открытым небом в Кузбасскино

Летний кинотеатр под открытым небом в Кузбасскино (пр. Советский 4) ждет гостей на развлекательную программу «Иван Купала» и эксклюзивный показ.

7 июля в 21.00 зрителей ожидают:

  • веселые конкурсы, отличное настроение и заряд бодрости на все выходные;
  • бесплатный попкорн;
  • розыгрыши призов от наших партнеров;
  • фотосессия (все фотографии можно будет найти на официальном сайте и на страничке в социальных сетях)
  • эксклюзивный показ! Только у нас и только один раз!!! "Териберка.Live" (12+) – документальный рассказ о северном море и сильных духом людях!

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу.  При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино»  или по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами! 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/07/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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