Иван Купала в летнем кинотеатре под открытым небом в Кузбасскино

Улицы Новокузнецка заполонил неприятный запах Жители Центрального района Новокузнецка жалуются на неприятный запах, появившийся в ночь с 3 на 4...

На Кузбасс надвигаются скандинавский и атлантический циклоны По предварительным данным, в выходные вернется теплая летняя погода, однако дожди и грозы по-...

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