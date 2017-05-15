Иван Телегин забил свой первый гол на Чемпионате мира-2017

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13 мая в Германии на Чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Словакии со счетом 6:0.
В этом матче на 33-й минуте встречи свою первую шайбу в Чемпионате мира-2017 забил в ворота соперников выпускник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург» Иван Телегин, выступающий в амплуа нападающего.
Как сообщили в департаменте молодежной политики и спорта, в состав сборной России включен еще один воспитанник новокузнецкой школы хоккея - голкипер Илья Сорокин. Он выйдет на защиту ворот 15 мая в игре с латвийцами.
Кроме того, к национальной сборной присоединился один из лучших игроков обороны - новокузнечанин Дмитрий Орлов, который 14 мая вышел на лед для тренировки.
15/05/2017
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