Иван Телегин забил свой первый гол на Чемпионате мира-2017

13 мая в Германии на Чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла команду Словакии со счетом 6:0.

В этом матче на 33-й минуте встречи свою первую шайбу в Чемпионате мира-2017 забил в ворота соперников выпускник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург» Иван Телегин, выступающий в амплуа нападающего.

Как сообщили в департаменте молодежной политики и спорта, в состав сборной России включен еще один воспитанник новокузнецкой школы хоккея - голкипер Илья Сорокин. Он выйдет на защиту ворот 15 мая в игре с латвийцами.

Кроме того, к национальной сборной присоединился один из лучших игроков обороны - новокузнечанин Дмитрий Орлов, который 14 мая вышел на лед для тренировки.