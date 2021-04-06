IX волонтерская акция на территории «Кузнецкой крепости» 24 апреля 2021 года

24 апреля 2021 года, с 12.00 до 15.00, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2021» и общегородской акции «Кузню приберите» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится IX волонтерская экологическая акция «Памятнику быть!», приуроченная к Международному дню охраны памятников и исторических мест и Международному маршу парков.
Мероприятие под девизом «Сохраним историю вместе!» пройдет при поддержке Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка, администрации Кузнецкого района и Управления культуры администрации города.
В 2021 году Волонтерская акция «Памятнику быть!» пройдет формате серии уборок на разных памятниках культуры и истории города с 18 по 25 апреля.
Центральным событием акции станет наведение порядка на территории музея-заповедника.
По традиции, кроме субботника в программе акции запланированы мероприятия, способствующие хорошему настроению и повышению экологической грамотности: зарядка-разминка, выставка библиотеки «Кузнецкая», экологические игры, подарки от партнеров акции, обед на свежем воздухе и церемония награждения.
К участию в акции приглашаются волонтерские команды предприятий и учебных заведений города, экологический актив, семейные команды. Предварительная он-лайн регистрация (
Сбор участников начнется в 11.00 на территории «Кузнецкой крепости» по адресу проезд Крепостной, 1.
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