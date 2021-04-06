IX волонтерская акция на территории «Кузнецкой крепости» 24 апреля 2021 года

24 апреля 2021 года, с 12.00 до 15.00, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2021» и общегородской акции «Кузню приберите» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится IX волонтерская экологическая акция «Памятнику быть!», приуроченная к Международному дню охраны памятников и исторических мест и Международному маршу парков.

Мероприятие под девизом «Сохраним историю вместе!» пройдет при поддержке Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка, администрации Кузнецкого района и Управления культуры администрации города.

В 2021 году Волонтерская акция «Памятнику быть!» пройдет формате серии уборок на разных памятниках культуры и истории города с 18 по 25 апреля.

Центральным событием акции станет наведение порядка на территории музея-заповедника.

По традиции, кроме субботника в программе акции запланированы мероприятия, способствующие хорошему настроению и повышению экологической грамотности: зарядка-разминка, выставка библиотеки «Кузнецкая», экологические игры, подарки от партнеров акции, обед на свежем воздухе и церемония награждения.

К участию в акции приглашаются волонтерские команды предприятий и учебных заведений города, экологический актив, семейные команды. Предварительная он-лайн регистрация ( https://forms.yandex.ru/u/60669a45433d362c343086d1/ ).

Сбор участников начнется в 11.00 на территории «Кузнецкой крепости» по адресу проезд Крепостной, 1.