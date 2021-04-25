IX волонтерская акция прошла на территории «Кузнецкой крепости»

24 апреля в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоялось центральное мероприятие IX волонтерской экологической акции «Памятнику быть!», приуроченной к Международному дню охраны памятников и исторических мест и Международному маршу парков.

Мероприятие под девизом «Сохраним историю вместе!» прошло в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2021» и общегородской акции «Кузню приберите» при поддержке Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка, администрации Кузнецкого района и Управления культуры администрации города.

В акции приняли участие около 100 человек.

В этот день были приведены в порядок разные участки территории музея-заповедника: убран мусор с южного и северного валов, около здания гауптвахты, в месте спуска к ручью Водопадному, произведена обрезка кустарника, сухостоя на фундаменте штаб-офицерского дома. Команды с самыми юными участниками акции очистили газон от прошлогодней листвы и побелили деревья в липовом саду за Солдатской казармой.

Во время акции был организован сбор использованных батареек, лампочек, макулатуры, пластиковых крышечек и бутылок.

35 мешков мусора и один КАМАЗ веток были вывезены с территории музея-заповедника, сданы более 100 крышечек и 50 кг батареек, из них более 20 кг были собраны и принесены воспитателями детского сада № 91.