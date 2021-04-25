Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

IX волонтерская акция прошла на территории «Кузнецкой крепости»

24 апреля в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоялось центральное мероприятие IX волонтерской экологической акции «Памятнику быть!», приуроченной к Международному дню охраны памятников и исторических мест и Международному маршу парков.

Мероприятие под девизом «Сохраним историю вместе!» прошло в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2021» и общегородской акции «Кузню приберите» при поддержке Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка, администрации Кузнецкого района и Управления культуры администрации города.

В акции приняли участие около 100 человек.

В этот день были приведены в порядок разные участки территории музея-заповедника: убран мусор с южного и северного валов, около здания гауптвахты, в месте спуска к ручью Водопадному, произведена обрезка кустарника, сухостоя на фундаменте штаб-офицерского дома. Команды с самыми юными участниками акции очистили газон от прошлогодней листвы и побелили деревья в липовом саду за Солдатской казармой.

Во время акции был организован сбор использованных батареек, лампочек, макулатуры, пластиковых крышечек и бутылок.

35 мешков мусора и один КАМАЗ веток были вывезены с территории музея-заповедника, сданы более 100 крышечек и 50 кг батареек, из них более 20 кг были собраны и принесены воспитателями детского сада № 91.

Общество
Экология
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/04/2021
Общество
Экология
Топ
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Двое детей провалились под лед и погибли в Кемеровской области
Двое детей провалились под лед на пруду и погибли в городе Прокопьевске Кемеровской области....
В Кузбассе голодные медведи вышли к людям
В Кузбассе проснулись медведи и из-за голода вышли к людям. Хищников заметили на юге области,...
Ветер снес часть памятника ветеранам войны в кузбасском селе
Снимки с сорванной с памятника обшивкой один из местных жителей опубликовал в социальных сетях. В...
В Заводском районе Новокузнецка прошёл субботник
18 человек взяли в руки мусорные пакеты, чтобы собрать грязный пластик, стекло и бумагу и навести...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus