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Из энтузиастов – в инженеры

Из энтузиастов – в инженеры. Такие перспективы открылись перед школьниками благодаря интенсивному погружению в разные области знаний в​ «Нанограде».

Новокузнецкий центр детского технического творчества «Меридиан» провел в дистанционном формате региональный недельный интенсив школы «Наноград» в рамках общероссийской образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО».

Кузбасс представляли 10 команд из Гурьевска, Междуреченска, Кемерова и Новокузнецка.

Наноград – виртуальный город, каждый «житель» которого может попробовать профессии будущего, решая реальные задачи современной экономики.​ Темой этого года выбраны «Технологии NEXT». Среди партнеров Нанограда, разработавших кейсы,​ был и Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ.

Сотрудники отдела развития производственной системы предприятия подготовили для наноградцев 5 кейсов, направленных на решение технологических и социальных задач.За каждой группой был закреплен куратор из числа сотрудников НкАЗа, помогавший ребятам в решении кейсов.

К примеру, одна из команд создала приложение для автоматического распознавания правильного ношения сотрудниками защитных масок. Другая команда разрабатывала методику автоматического измерения кривизны цилиндрических слитков, выпускаемых на литейной машине.

Полученные результаты наноградцы защищали онлайн перед руководителями подразделений НкАЗа.

Победители:

1-е место у команды Урской школы Гурьевского района (кейс «Нанопрививка: вакцинация в контексте»);

2-е место заняли​ команды новокузнецких школ № 81 (кейс «Создание портала для гостей и соискателей вакансий на Новокузнецком алюминиевом заводе») и № 91 (кейс «Автоматическое распознавание правильного ношения защитной маски»);

3-е место заняла команда Центра развития творчества «Уголёк», г. Новокузнецк (кейс «Разработка устройства для автоматического измерения кривизны цилиндрических слитков»).

Образование
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kuzbassnews.ru
13/11/2020
Образование
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Новости Кузбасса

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