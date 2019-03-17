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Из Кемерово запустят рейсы в Китай и Красноярск

Из Кемеровского аэропорта авиакомпания NordStar будет осуществляться рейсы в Санью и Красноярск.

Регулярные рейсы в китайский город Санья из Кемерово начнут выполнять с 6 апреля и далее –  еженедельно по субботам.

Рейсы в Красноярск начнут летать с апреля также по субботам. Время в пути составит 1 час.

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kuzbassnews.ru
17/03/2019
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