Из Кемерово запустят рейсы в Китай и Красноярск

Из Кемеровского аэропорта авиакомпания NordStar будет осуществляться рейсы в Санью и Красноярск.
Регулярные рейсы в китайский город Санья из Кемерово начнут выполнять с 6 апреля и далее – еженедельно по субботам.
Рейсы в Красноярск начнут летать с апреля также по субботам. Время в пути составит 1 час.
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