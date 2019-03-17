Из Кемерово запустят рейсы в Китай и Красноярск

Новокузнечане отпразднуют первый юбилей присоединения Крыма В этом году страна отмечает первый юбилей воссоединения Крымского полуострова с Россией. 16 марта в...

Новокузнечанка поборется за три миллиона рублей в шоу Comedy Баттл Новокузнечанку единогласно пропустили во второй тур, а это значит, что Света Карапетян продолжит...

Из Кузбасса запустят рейсы до черноморских курортов На рейс «Новокузнецк – Анапа» стоимость билета в одну сторону начинается от 16 250 рублей.