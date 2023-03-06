С начала 2023 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу была проконтролирована отправка и выписаны экспортные ветеринарные сертификаты формы 5к учтенные в информационной системе Россельхознадзора «eCert».

Экспорт яйца осуществлен одной из птицефабрик Кемеровской области автомобильным транспортом с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств через международный пункт пропуска «Ташанта» (Республика Алтай).

Продукция подвергнута лабораторному контролю в аккредитованной лаборатории, по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.