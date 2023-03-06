Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Из Кемеровской области с начала 2023 года экспортировано более 660400 тыс. штук куриного пищевого яйца в Монголию.

          С начала 2023 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу была проконтролирована отправка и выписаны экспортные ветеринарные сертификаты формы 5к учтенные в информационной системе Россельхознадзора «eCert». 

         Экспорт яйца осуществлен одной из птицефабрик Кемеровской области автомобильным транспортом с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств через международный пункт пропуска «Ташанта» (Республика Алтай).

          Продукция подвергнута лабораторному контролю в аккредитованной    лаборатории, по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
06/03/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus