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Из Кемеровской области за 2 квартал 2022 года экспортировано 2,1 млн. штук куриного пищевого яйца в Монголию

Во втором квартале 2022 года под контролем  сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу была отгружена подконтрольная продукция (яйцо куриное пищевое) на экспорт в Монголию и выписаны экспортные ветеринарные сертификаты формы 5k, учтённые в информационной системе Россельхознадзора «eCert». 

         Экспорт яйца осуществлён одной из птицефабрик Кемеровской области-Кузбасса автомобильным транспортом с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска «Ташанта» (Республика Алтай).

Продукция исследовалась в аккредитованных лабораториях, по результатам которых признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
12/08/2022
Общество

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