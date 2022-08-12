Во втором квартале 2022 года под контролем сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу была отгружена подконтрольная продукция (яйцо куриное пищевое) на экспорт в Монголию и выписаны экспортные ветеринарные сертификаты формы 5k, учтённые в информационной системе Россельхознадзора «eCert».

Экспорт яйца осуществлён одной из птицефабрик Кемеровской области-Кузбасса автомобильным транспортом с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска «Ташанта» (Республика Алтай).

Продукция исследовалась в аккредитованных лабораториях, по результатам которых признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.