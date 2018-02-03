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Из Новокузнецка можно будет улететь в Крым

C 7 июня по 26 сентября 2018 года можно будет улететь на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 из Новокузнечка в Симферополь и обратно.

Рейс N4-151 вылет из Новокузнецка по пятницам в 05:35 час. прилет в Симферополь в 07:20 час.,
Рейс N4-152 вылет из Симферополя по четвергам в 18:25 час. прилет в Новокузнецк по пятницам в 03:35 час. (время местное).

Справки по телефону 8 (3843) 993-100.

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kuzbassnews.ru
03/02/2018
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