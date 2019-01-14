Из Новокузнецка можно будет улететь в Крым

C 30 мая по 3 октября авиакомпанией «Северный ветер» на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 будут проводиться полеты по маршруту Симферополь – Новокузнецк – Симферополь.

Рейс N4-151 вылет из Новокузнецка по пятницам в 05:35 час. прилет в Симферополь в 07:20 час.,

Рейс N4-152 вылет из Симферополя по четвергам в 18:25 час. прилет в Новокузнецк

по пятницам в 03:45 час. (время местное)

Открыта продажа во всех авиакассах и на сайте авиакомпании "Северный ветер"

Справки по телефону 8 (3843) 993-100.