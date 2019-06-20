Из Новокузнецка на Черное море

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Из Новокузнецкого аэропорта начались регулярные рейсы в Сочи и Анапу 2 раза в неделю на комфортабельных самолетах Боинг 737-800.
Рейс ЯМ-614 вылет из Новокузнецка по средам в 07:30 час., прилет в Сочи в 08:40 час.
Рейс ЯМ-614 вылет из Новокузнецка по субботам в 07:45 час., прилет в Сочи в 08:45 час.
Забронировать гостиницу в Сочи и Анапе можно в турагентстве
Рейс ЯМ-510 вылет из Новокузнецка по воскресеньям в 07:30 час. прилет в Анапу 09:30 час.
Рейс ЯМ-509 вылет из Анапы по субботам 21:50 час. прилет в Новокузнецк 06:25 час.
20/06/2019
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