Из Новокузнецка запускают рейсы в Сочи и Анапу

Авиакомпания «Алроса» начинает выполнение полетов с 11 июня 2019 года 2 раза в неделю на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 по маршруту Сочи-Новокузнецк-Сочи.

Рейс 6R-613 вылет из Сочи по вторникам в 21.20 час., прилет в Новокузнецк по средам в 06.25 час. (время местное).

Рейс 6R-614 вылет из Новокузнецка по средам в 07.30 час., прилет в Сочи в 08.40 час. (время местное).

Рейс 6R-613 вылет из Сочи по пятницам в 21.25 час., прилет в Новокузнецк по субботам в 06.40 час. (время местное).

Рейс 6R-614 вылет из Новокузнецка по субботам в 07.45 час., прилет в Сочи в 08.45 час.(время местное).

C 16 июня 2019 года по маршруту Анапа-Новокузнецк-Анапа на комфортабельных самолетах Боинг 737-800.

Рейс ЯМ-510 вылет из Новокузнецка по воскресеньям в 07:30 час. прилет в Анапу 09:30 час. (время местное),

Рейс ЯМ-509 вылет из Анапы по субботам 21:50 час. прилет в Новокузнецк 06:25 час. (время местное).