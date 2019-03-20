Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Из Новокузнецка запускают рейсы в Сочи и Анапу

Авиакомпания «Алроса» начинает выполнение полетов с 11 июня 2019 года 2 раза в неделю на комфортабельных самолетах Боинг 737-800 по маршруту Сочи-Новокузнецк-Сочи.

Рейс 6R-613 вылет из Сочи по вторникам в 21.20 час., прилет в Новокузнецк по средам в 06.25 час. (время местное).

Рейс 6R-614 вылет из Новокузнецка по средам в 07.30 час., прилет в Сочи в 08.40 час. (время местное).

Рейс 6R-613 вылет из Сочи по пятницам в 21.25 час., прилет в Новокузнецк по субботам в 06.40 час. (время местное).

Рейс 6R-614 вылет из Новокузнецка по субботам в 07.45 час., прилет в Сочи в 08.45 час.(время местное).

C 16 июня 2019 года по маршруту Анапа-Новокузнецк-Анапа  на комфортабельных самолетах Боинг 737-800.

Рейс ЯМ-510 вылет из Новокузнецка по воскресеньям в 07:30 час. прилет в Анапу 09:30 час. (время местное),

Рейс ЯМ-509 вылет из Анапы по субботам 21:50 час. прилет в Новокузнецк 06:25 час. (время местное).

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/03/2019
Общество
Топ
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Бесследно исчезли 50 тонн «химСПИДа», завезенных в Новокузнецк
Как установлено природоохранной прокуратурой, предприятием, осуществившим ввоз ПХБ в Новокузнецк,...
Мэр Кемерова Илья Середюк раскритиковал уборку снега в деревне Красная
Глава Кемерова попросил начальника АО «Кемеровское ДРСУ» проехать по деревне Красная на легковом...
Губернатор собрался провести ревизию по северу Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв намерен провести ревизию по северу региона. Он...
Кузбассовцам обещают похолодание до -20°С
Прогноз погоды на 19-21 марта 2019 г. согласно информации, полученной от Кемеровского ЦГМС от 18.03...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus