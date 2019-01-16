Из Новокузнецка запускаются авиарейсы в Новосибирск

C 3 июня по 25 октября авиакомпания «Сибирь» начинает выполнение полетов по маршруту Новосибирск-Новокузнецк-Новосибирск.

Рейсы будут проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170 Regional Jet.

Рейс S7-5361 вылет из Новосибирска понедельник, среда, пятница в 08:50 час. прилет в Новокузнецк в 10:00 час.

Рейс S7-5362 вылет из Новокузнецка понедельник, среда, пятница в 10:45 час. прилет в Новосибирск в 11:50 час. (время местное).

Продажа билетов открыта во всех авиакассах и на сайте авиакомпании.

Справки по телефону 8 (3843) 993-100.