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Из новокузнецкого перинатального центра выписали первую тройню, рожденную в 2020 году

Из перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 выписали двух мальчиков и девочку, которые появились на свет 3 января. В 2020 году в Кузбассе родились уже две тройни. Еще трое малышей и мама находятся под наблюдением в Перинатальном центре Областной клинической больницы имени С.В. Беляева (Кемерово).

Новокузнечане Илья, Михаил и Юлия Пановы родились немного раньше положенного срока. Вес каждого ребенка был порядка 1500 кг, и все это время вместе с мамой дети находились под присмотром специалистов.

 

 

Фото:  пресс-служба Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
06/02/2020
Общество
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