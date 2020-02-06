Из новокузнецкого перинатального центра выписали первую тройню, рожденную в 2020 году

Из перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 выписали двух мальчиков и девочку, которые появились на свет 3 января. В 2020 году в Кузбассе родились уже две тройни. Еще трое малышей и мама находятся под наблюдением в Перинатальном центре Областной клинической больницы имени С.В. Беляева (Кемерово).

Новокузнечане Илья, Михаил и Юлия Пановы родились немного раньше положенного срока. Вес каждого ребенка был порядка 1500 кг, и все это время вместе с мамой дети находились под присмотром специалистов.

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса