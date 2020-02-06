Из новокузнецкого перинатального центра выписали первую тройню, рожденную в 2020 году

Из перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 выписали двух мальчиков и девочку, которые появились на свет 3 января. В 2020 году в Кузбассе родились уже две тройни. Еще трое малышей и мама находятся под наблюдением в Перинатальном центре Областной клинической больницы имени С.В. Беляева (Кемерово).
Новокузнечане Илья, Михаил и Юлия Пановы родились немного раньше положенного срока. Вес каждого ребенка был порядка 1500 кг, и все это время вместе с мамой дети находились под присмотром специалистов.
Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса
06/02/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс ввел ряд ограничений из-за роста заболеваемости...
|
На одном из кузбасских заводов взорвалась печь. Момент, когда это случилось, очевидцы сняли на...
|
Сегодня, 6 февраля, в суды кузбасса вновь поступили сигналы о минировании. По информации источника...
|
5 февраля в Новокузнецке прошло выездное заседание правительства Кузбасса под председательством...