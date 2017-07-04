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Из оздоровительного лагеря из-за некачественной воды эвакуировали более 350 детей

Повышенное содержание сероводорода в питьевой воде детского оздоровительного лагеря, что располагается в Новокузнецком районе, выявили сотрудники  Роспотребнадзора.

Решением суда, деятельность учреждения приостановлена на 30 суток, все помещения лагеря опечатаны,  358 детей на автобусах отправлены по домам.

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kuzbassnews.ru
04/07/2017
Общество
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