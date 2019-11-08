Из туристической палатки прямо на подстанцию

Ее день расписан по минутам. Утренняя пробежка, горячий завтрак для детей и бодрая рабочая смена в оперативно выездной бригаде по обслуживанию подстанций. На выходных можно выкроить время и для себя любимой – взять палатку, прожженную языками походных костров, старенький рюкзак, котелок для ухи и отправиться поближе к природе. А главное – телефон не забыть.

«Если позвонят, на подстанцию я готова приехать прямо из туристической палатки, – не скрывая эмоций, рассказывает электромонтер оперативно-выездной бригады Кузбасского филиала Россети Сибирь Екатерина Тихонова. – Любимая профессия для меня, как свет в окошке. В прямом и переносном смысле этого слова. Энергичная работа задает ритм и повседневной жизни. Я счастлива, что выбрала для себя именно этот путь, как говорят мои коллеги, энергетика – это путь в светлое будущее. Не могу с ними не согласиться. Жалею только об одном, что сразу не пошла по этой дороге. Повинуясь судьбе, пришлось сделать небольшой крюк».

После окончания Прокопьевского электромашиностроительного техникума Екатерина пять лет проработала воспитателем в детском саду. И это не удивительно. В семье четверо детей: двое своих и двое приёмных. Глаз да глаз нужен за неугомонной ребятней. Но, как известно, дети растут быстро. В семье появились новые заботы, новые проблемы, которые нужно было своевременно решать. В жизни наступил переломный момент, нужно было что-то менять, и Екатерина повернула свой походный компас к солнцу.

«Вот я и решила в один момент, выберу другое «ремесло», - рассказывает энергетик. - В куклы я и дома с детьми поиграю. Нужно искать надежную профессию, где сможешь проявить свой характер, людям пользу принести, а домой – достойную зарплату. С тех пор прошло четырнадцать лет. Сегодня вместо младшей группы в детском саду я «пестую» восемь подстанций. Поверьте, «капризные» энергообъекты требуют не меньше внимания и заботы. Но я каждый раз свечусь от счастья, когда меня поздравляют с профессиональным праздником, Днём энергетика».

Дежурный электромонтер ОВБ по обслуживанию подстанций – профессия «некабинетного формата». За день приходится выезжать в несколько населенных пунктов, где находятся подведомственные энергообъекты. Помимо осмотра оборудования, проведения оперативных переключений в распределительных устройствах, подготовки рабочих мест и допуска бригад, на плечи электромонтера ложится самое главное – обнаружение и оперативная ликвидация повреждений.

«Студенты, которые проходят у нас практику частенько говорят: «Что здесь сложного. Взял учебник и выучил». А я скажу, что энергетику нужно понимать. Действия электромонтера при ликвидации технологического нарушения должны быть четкими, уверенными, чтобы рука не дрогнула в нештатной ситуации», - резюмирует профессионал.

Всю жизнь Екатерина Тихонова воспитывает и в себе, и в детях трудолюбие, выносливость, упорство. Таежные походы закаляют характер, и любимая профессия расслабиться не дает – всегда держит «под напряжением». А еще женщина- электромонтер никогда не сворачивает с намеченного пути.

«В этом году представляла Кузбасский филиал Россети Сибирь на Спартакиаде, - вспоминает энергетик. – Во время соревнований поняла, что свой личный результат по бегу нужно улучшать. Занялась активным видом спорта. «Прописала» себе утренние пробежки. Следующие спортивные состязания не пропущу, и себе, и коллегам докажу – взять любую высоту, преодолеть дистанцию может каждый. Если очень захотеть, можно в космос полететь… и даже там установить мощные подстанции, чтобы земного света хватило соседним планетам!».