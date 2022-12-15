Из-за 36-кратного превышения уровня термотолерантных колиформных бактерий приостановлена эксплуатация водоразборной колонки

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в Мариинском городском суде, лабораторные исследования проб воды выявили в централизованной системе водоснабжения одной из водоразборных колонок посёлка Калининский Мариинского муниципального округа наличие термотолерантных колиформных бактерий в количестве 36 колониеобразующих единиц (КОЕ) в 100 мл воды при нулевом нормативе их содержания. Лишь после того, как суд на 20 суток запретил эксплуатировать водоразборную колонку, местная ресурсоснабжающая муниципальная организация «Ресурс» в течение нескольких дней устранила выявленные нарушения.

Мариинский территориальный отдел Роспотребнадзора обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области по факту совершения Муниципальным казённым предприятием Мариинского муниципального округа «Ресурс» административного правонарушения, выразившегося в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, ответственность за которое предусмотрена статьёй 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении было установлено, что в результате проведённой в конце ноября 2022 года внеплановой проверки специалистами Роспотребнадзора выявлено несоответствие санитарным требованиям качества воды централизованной системы водоснабжения из водоразборной колонки, находящейся в посёлке Калининский Мариинского муниципального округа. Согласно экспертному заключению, в 100 мл отобранной на пробы воды были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии в количестве 36 колониеобразующих единиц (КОЕ), которые по нормативным показателям должны отсутствовать в таком объёме воды.

В судебном заседании представитель ресурсоснабжающей организации согласился с фактом административного правонарушения и пояснил, что предприятием предпринимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

В судебном заседании было подтверждено, что дальнейшее осуществление эксплуатации водоразборной колонки создаёт непосредственную угрозу здоровью населения, а устранение выявленного контролирующим органом нарушения потребует определённого времени.

В связи с этим эксплуатация водоразборной колонки была приостановлена на 20 суток с исчислением срока с 25 ноября 2022 года.

Но через несколько дней, ещё до вступления постановления в законную силу, директор ресурсоснабжающей организации обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания в связи с устранением выявленных нарушений.

От представителя территориального отдела Роспотребнадзора возражений в отношении досрочного возобновления деятельности водоразборной колонки не поступило, так как лабораторные испытания подтвердили, что качество питьевой воды в колонке в настоящее время соответствует гигиеническим нормативам.

При рассмотрении ходатайства в суде было подтверждено устранение выявленных нарушений, и с 12 декабря 2022 года жители посёлка Калининский Мариинского муниципального округа снова могут пользоваться водоразборной колонкой, но уже без риска для своего здоровья.

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