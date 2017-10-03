Из-за аварии на водоводе в двух районах Новокузнецка ограничат подачу холодной воды

2 октября в Новокузнецке на водоводе D=700 мм на ул. Депутатской, 9 произошла авария.Земля над водоводом засыпана строительным мусором, что оставили жители, этот факт значительно осложняет работы.
Сотрудники «Водоканала» перераспределили подачу холодной воды по другому водоводу и продолжают ликвидацию аварии, ообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Из-за аварии возможно сокращение подачи холодной воды на 25% в дома Заводского и Новоильинского районов.
03/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Пенсионерку из Кузбасса лжецелительница обещала избавить от головной боли за триста тысяч рублей.
|
Как писала «Газета Кемерова», ранее Минфин обнародовал прогноз роста цен до конца года.
|
3–4 октября в Прокопьевске выпускники бесплатных курсов компьютерной грамотности устроят «батл». В...
|
В Кемеровской области суд признал незаконной деятельность фирмы, выдававшей сертификаты о владении...