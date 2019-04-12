Из-за горящей травы в Прокопьевском районе столкнулись шесть машин

12 апреля около 11.25 на 105 километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк – Междуреченск в Прокопьевском районе столкнулись шесть попутных автомобилей.
Причиной массового ДТП стало задымление из-за горящей травы.
Фото из открытых источников
12/04/2019
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