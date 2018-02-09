Из-за "Лыжни России" в Кемерово ограничат движение по улице Волкова

10 февраля с 8.00 до 16.00 часов, в связи с проведением открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Сосновом бору в Кемерово будет ограничено движение автотранспорта по улице Волкова.
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