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Из-за нарушения электрогазосварщиком правил безопасности был рабочий лишился ног

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего электрогазосварщика ремонтно-монтажного участка,  обвиняемого  в нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

По версии следствия, обвиняемый был обязан соблюдать требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте. Однако, получив наряд от начальника участка  на выполнение ремонтных работ бункера для приема угольного продукта он не отключив механизм и не убедившись,  что напарник вылез из бункера, нажал кнопку запуска рассеивателя.  

В результате ногу  напарника затянуло в механизм бункера, потерпевший получил тяжелые травмы, повлекшие за собой хирургическую ампутацию  стоп и нижних третей голеней.

Происшествия
kuzbassnews.ru
02/04/2018
Происшествия
Новости Кузбасса

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