Из-за нарушения электрогазосварщиком правил безопасности был рабочий лишился ног

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего электрогазосварщика ремонтно-монтажного участка, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении горных работ.
По версии следствия, обвиняемый был обязан соблюдать требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте. Однако, получив наряд от начальника участка на выполнение ремонтных работ бункера для приема угольного продукта он не отключив механизм и не убедившись, что напарник вылез из бункера, нажал кнопку запуска рассеивателя.
В результате ногу напарника затянуло в механизм бункера, потерпевший получил тяжелые травмы, повлекшие за собой хирургическую ампутацию стоп и нижних третей голеней.
02/04/2018
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