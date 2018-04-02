Из-за нарушения электрогазосварщиком правил безопасности был рабочий лишился ног

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего электрогазосварщика ремонтно-монтажного участка, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

По версии следствия, обвиняемый был обязан соблюдать требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте. Однако, получив наряд от начальника участка на выполнение ремонтных работ бункера для приема угольного продукта он не отключив механизм и не убедившись, что напарник вылез из бункера, нажал кнопку запуска рассеивателя.

В результате ногу напарника затянуло в механизм бункера, потерпевший получил тяжелые травмы, повлекшие за собой хирургическую ампутацию стоп и нижних третей голеней.