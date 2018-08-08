Из-за неосторожности при курении в Кемерово загорелась многоэтажка

Ночью 8 августа в одном из многоквартирных домов в Кемерово произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Запах дыма почувствовали жильцы дома, они вызвали пожарную охрану.

На момент прибытия огнеборцев люди уже начали самостоятельно эвакуироваться из жилья, огнеборцы помогли оставшимся выйти из задымленных квартир, всего было эвакуировано 27 человек.

В ходе разведки бойцами газодымозащитной службы в квартире на первом этаже, где произошло возгорание, был обнаружен мужчина с признаками отравления продуктами горения. Специалисты сообщают, что в комнате тлел диван, предположительно, причина произошедшего – непотушенная сигарета.