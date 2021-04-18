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Из-за резкого уровня подъема воды в реке Лебяжья закрыт участок трассы Р-255 "Сибирь"

17 апреля с 23.00 закрыто движение по объездной дороге на мосту через реку Лебяжья (41 км Подъезда к Томску трассы Р-255 "Сибирь") в связи с резким подъёмом уровня воды в реке.

Организован объезд  транзитного транспорта по резервному маршруту: Р255 Подъезд к Томску км 40+156. с. Проскоково, Р255 Подъезд к Томску км 42+280, 46+360.

Просим водителей руководствоваться  дорожными знаками!

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kuzbassnews.ru
18/04/2021
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