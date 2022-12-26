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Избрана мера пресечения обвиняемому, содержащему приют в частном доме, где произошел пожар

Судом по ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по КО и с учетом позиции прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 31-летнему местному жителю, содержащему приют в частном доме, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 24.02.2023.

Прокурор, участвующий в судебном заседании, поддержал заявленное следствием ходатайство, указав, что имеются все основания для его удовлетворения.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее  по неосторожности смерть двух и более лиц).

24 декабря 2022 года после тушения пожара в приюте были обнаружены тела 22  постояльцев. Еще шесть пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей.  В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Фото из открытых источников

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