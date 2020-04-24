Изменение порядка согласования маршрута перевозки и перегона животных

В связи с участившимися обращениями о новых правилах перевозки и перегона животных Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (далее- Управление) информирует хозяйствующие субъекты, что с 01.01.2020 вступил в действие Федеральный закон от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора».

В соответствии с внесенными изменениями в статью 13 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор, маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

Для согласования перевозки животных из Кемеровской области, перемещения и ввоза в Кемеровскую область из других субъектов Российской Федерации хозяйствующему субъекту необходимо направить в адрес Управления Заявку о согласовании маршрута перевозки или перегона животных на электронную почту: rosnadzor@rsn42.ru или pvk@rsn42.ruс последующей досылкой по почте.

Заявка должна содержать следующую информацию: наименование хозяйствующего субъекта и адрес нахождения; сведения о наименовании и количестве животных; цель перевозки (для разведения, содержания, продажи, убоя на мясо или иное); маршрут следования с указанием пунктов отправления и назначения, а при перевозке животных автомобильным транспортом дополнительно указывать наименование федеральных трасс и населенных пунктов, где планируется остановка для отдыха животных, их водопоя и кормления.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов о необходимости согласования маршрутов перевозки и перегона животных с территориальными органами Россельхознадзора субъектов Российской Федерации места их выхода, транзита и места назначения.

С целью соблюдения требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных хозяйствующему субъекту до направления Заявки в Управление необходимо обратиться в учреждение ветеринарии по месту нахождения животных для получения Справки о клиническом состоянии животных, результатах диагностический и профилактических мероприятий и эпизоотическом благополучии места их выхода.