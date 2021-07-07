Изменено постановление Роспотребнадзора об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019

Изменения, внесённые в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 « Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019 » вступили в силу со дня, следующего за днём официального опубликования – с 7 июля 2021 года.

C 7 июля 2021 года граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию Российской Федерации из-за рубежа, в течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию России обязаны пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). До получения результатов вышеуказанного лабораторного исследования прибывшие из-за границы граждане России обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, о котором говорится выше, не требуется.

При этом сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке должны быть размещены на Едином портале государственных услуг путём заполнения формы «Предоставление сведений о результатах теста, перенесённом заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации» ( https://www.gosuslugi.ru/400705/1 ). Сведения о перенесённом заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на Едином портале государственных услуг на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Следует отметить, что с 7 июля 2021 года утратили силу пункты 2.4 и 2.5 рассматриваемого в настоящем обзоре постановления, обязывающие прибывающих после 1 мая 2021 года из-за рубежа граждан проходить повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации.

Также в соответствии с изменениями, внесёнными в пункт 1 рассматриваемого в обзоре постановления, с 10 июля 2021 года граждане государств – членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан, а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана – с 1 сентября 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны будут подтверждать наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Напомним, что невыполнение вышеуказанных требований влечёт для граждан административную ответственность по части второй статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев