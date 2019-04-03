Изменился состав четырех Управлений ПФР по Кемеровской области

С 1 апреля 2019 г. на территории Кузбасса государственные услуги в области социального обеспечения будут оказывать 13 Управлений ПФР и 39 клиентских служб. В результате реорганизации количество управлений ПФР в Кемеровской области сократилось на 6, количество клиентских служб Пенсионного фонда в городах и районах осталось прежним.
Произошедшие изменения носят организационный характер и для жителей региона ничего не изменится: по вопросам компетенции Пенсионного фонда они смогут обращаться по привычным адресам и телефонам горячих линий территориальных органов ПФР. Их можно уточнить на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса»
Для сведения:
Наименования реорганизованных территориальных органов ПФР с 01.04.2019:
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Управление ПФР в г. Мариинске Кемеровской области (межрайонное)
Клиентская служба (на правах отдела) в Тисульском районе (входит в состав УПФР в г. Мариинске Кемеровской области (межрайонное))
Клиентская служба (на правах отдела) в Тяжинском районе (входит в состав УПФР в г. Мариинске Кемеровской области (межрайонное))
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Управление ПФР в г. Прокопьевске Кемеровской области (межрайонное)
Клиентская служба (на правах отдела) в г. Киселевске (входит в состав УПФР в г. Прокопьевске Кемеровской области (межрайонное))
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Управление ПФР в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области (межрайонное)
Клиентская служба (на правах отдела) в Промышленновском районе (входит в состав УПФР в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области (межрайонное))
Клиентская служба (на правах отдела) в Крапивинском районе (входит в состав УПФР в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области (межрайонное))
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Управление ПФР в г. Осинники Кемеровской области (межрайонное)
Клиентская служба (на правах отдела) в г. Таштаголе (входит в состав УПФР в г. Осинники Кемеровской области (межрайонное).
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