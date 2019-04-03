Изменился состав четырех Управлений ПФР по Кемеровской области

С 1 апреля 2019 г. на территории Кузбасса государственные услуги в области социального обеспечения будут оказывать 13 Управлений ПФР и 39 клиентских служб. В результате реорганизации количество управлений ПФР в Кемеровской области сократилось на 6, количество клиентских служб Пенсионного фонда в городах и районах осталось прежним.

Произошедшие изменения носят организационный характер и для жителей региона ничего не изменится: по вопросам компетенции Пенсионного фонда они смогут обращаться по привычным адресам и телефонам горячих линий территориальных органов ПФР. Их можно уточнить на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/kuzbass/contacts/ .

Для сведения:

Наименования реорганизованных территориальных органов ПФР с 01.04.2019: