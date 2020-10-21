Изменить страховщика для управления пенсионными накоплениями можно до 1 декабря

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что воспользоваться правом смены страховщика – негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России (ПФР) для дальнейшего формирования своих средств пенсионных накоплений* можно до 1 декабря текущего года. За 9 месяцев 2020 года кузбассовцы подали 1375 заявлений о смене страховщика.

Заявление можно подать следующими способами:

через портал государственных услуг, заполнив электронную форму заявления (уведомления) с подписанием его усиленной квалифицированной электронной подписью, которая выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России;

лично или через представителя в клиентской службе ПФР (по предварительной записи).

Принимая решение о смене страховщика важно помнить, что переход от одного к другому чаще, чем один раз в пять лет, может повлечь потерю инвестиционного дохода.

Если после подачи заявления о переходе человек по какой-то причине захочет изменить свое решение, то до 31 декабря он может подать в ПФР уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены. При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет приниматься на основании ранее поданного заявления.

Проверить информацию о поданных заявлениях, дате и способе их подачи, а также о вынесенном решении можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» или на портале государственных услуг.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года можно подать заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), если страховщиком является Пенсионный фонд Российской Федерации, который инвестирует пенсионные накопления через:

- государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк»;

- частные управляющие компании.

*Средства пенсионных накоплений формируются:

- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе – за счет уплаченных работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России с 2002 по 2014г.

- у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002-2004 годах.

- у участников Программы государственного софинансирования пенсии,

- у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии,

- у граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.