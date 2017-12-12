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Изумрудная свадьба

Супруги Луповы из деревни Новомарьинка Тяжинского района отметили 55-летие совместной жизни.
Геннадий Николаевич родился в 1939 году в городе Боготоле Красноярского края. Родители проживали деревня Дубики. В семье воспитывали пятерых детей, Геннадий Николаевич закончил 6 классов и стал помогать отцу работавшему конюхом. Затем работал прицепщиком. В 1958 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в погранвойсках в городе Находка, водителем.
В ноябре 1961 года вернулся из армии и стал работать шофером в Самсоновском отделении совхоза «Итатский». Затем до пенсии работал в Новомарьинском совхозе. За свой труд награжден знаками «Победитель социалистического соревнования 1977 года», «Ударник коммунистического труда 1978», медалью «Ветеран труда», благодарственными письмами и почетными грамотами.
Мария Степановна родилась в 1941 году в деревне Черниговка. В 1947 году умер отец, мать осталась с тремя детьми на руках. Мария Степановна с малолетства помогала на домашнем подворье. После окончания восьмилетней школы пошла работать в совхоз телятницей. Летом работала на молочно-товарной ферме, осенью – весовщицей. Затем трудилась дояркой, кладовщиком. За добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами и денежными премиями. Супруги воспитали троих детей, сейчас у них 6 внуков и 3 правнука.
С юбилеем супругов Луповых поздравили специалист отдела ЗАГС Тяжинского района Елена Николаевна Яроцкая и заместитель главы Итатского городского поселения Оксана Анатольевна Заводюк. Юбилярам вручили подарки от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина и главы Итатского городского поселения Максима Николаевича Лукомского.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/12/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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