Известный российский пианист Константин Шамрай даст концерт в Гурьевске

8 декабря в 15 часов в Гурьевске в детской школе искусств № 22 в рамках проекта «Маэстро России – одаренным детям Кузбасса» выступит лауреат международных конкурсов Константин Шамрай.
В программе – одно из самых популярных сочинений П. И. Чайковского: фортепианный цикл «Времена года».
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Волонтёры вышли на борьбу со снегом на социальных объектах.
|
В Новокузнецке сотрудники МВД наградили двух 17-летних подростков. Даниил Швалев и Тимофей...
|
В разговоре с мальчиком кемеровчанка узнала его имя и возраст, а также выяснила, что...
|
По данным ГУ МВД Кузбасса, инцидент произошёл 5 декабря около 18:29 в подъезде многоквартирного...