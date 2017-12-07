Известный российский пианист Константин Шамрай даст концерт в Гурьевске

В Кузбассе на борьбу со снегом вышли добровольческие отряды «Вьюга» Волонтёры вышли на борьбу со снегом на социальных объектах.

В Новокузнецке два подростка задержали грабителя В Новокузнецке сотрудники МВД наградили двух 17-летних подростков. Даниил Швалев и Тимофей...

Кемеровчанка помогла полицейским найти потерявшегося 6-летнего ребёнка В разговоре с мальчиком кемеровчанка узнала его имя и возраст, а также выяснила, что...