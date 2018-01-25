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К 100-летию Кемерово украсят миллионом цветов

Общая площадь кемеровских цветников – свыше 33 тысячи квадратных метров.

Так, в Центральном районе с наступлением тепла расцветут более 35 тысяч тюльпанов. На смену алым и пёстрым рядам в начале лета придут растительные панно из других цветов, которые уже сейчас проектируют на предприятии. Основной темой для дизайна городских клумб стал предстоящий юбилей столицы Кузбасса. Все растения подобраны с учётом климатических особенностей, чтобы как можно дольше радовать глаза кемеровчан.

Кроме того, более 100 кашпо с яркими петуниями будут вывешены ко Дню города на пешеходных ограждениях в разных частях города.

На набережной Центрального района планируется установка около 20 вазонов, в прошлом году такие же округлые и прямоугольные горшки впервые были установлены на площади Советов, в них высадили несколько сотен бархатцев, петуний и 33 туи.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/01/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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