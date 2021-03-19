К 2021 году в Кузбассе высадят более семи миллионов деревьев

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Кедры, сосны, ели и лиственницы высадят в разных районах региона.
Всего планируется восстановить около 2 тыс. га лесов, погибших из-за пожаров, вырубки или насекомых-вредителей.
Для этого из федерального бюджета по нацпроекту «Экология» Кузбассу выделено 51,78 млн рублей.
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