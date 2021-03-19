К 2021 году в Кузбассе высадят более семи миллионов деревьев

Этой зимой в Новокузнецке выпало аномальное количество снега Полное интеревью вы можете посмотреть пройдя по ссылке.

Новокузнецкие врачи удалили местному жителю опухоль мозга размером с теннисный мяч При обследовании врачи обнаружили у пациента крупное, размером с теннисный мяч, опухолевое...

Мэрию Новокузнецка за долги начали отключать от электроснабжения По информации респондентов, электроснабжение удалось сохранить лишь в связи с тем, что энергетики...